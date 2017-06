Unionistas esperam fechar um acordo com os Conservadores "o mais breve possível"

O ex-primeiro-ministro conservador John Major disse ter dúvidas quanto a um acordo e o seu impacto no processo de paz na Irlanda do Norte.John Major disse ao World at One, da BBC Radio 4, que, se os conservadores "fechassem" um acordo com um dos principais partidos da Irlanda do Norte, havia o risco de o Governo passar a não ser entendido como um "intermediário honesto e imparcial" no cumprimento dos acordos de partilha do poder e manutenção das instituições na Irlanda do Norte.A paz na Irlanda do Norte "não deve ser considerada como adquirida", disse Major - cujo Governo lançou as bases para o processo de paz na década de 1990 - e nada deve ser feito para "acentuar as diferenças" entre as comunidades unionistas e as nacionalistas.A primeira-ministra britânica está a negociar com o Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte o apoio que é crucial para ter o apoio da maioria dos deputados na Câmara dos Comuns, depois de ter perdido a maioria absoluta nas eleições antecipadas da passada quinta-feira.