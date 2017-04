United Airlines muda políticas após expulsão violenta de passageiro

Schmerin sublinhou o anúncio do diretor executivo da United, Oscar Muñoz , de que não voltará a recorrer a polícias para retirar passageiros dos aviões se estes não representarem uma ameaça iminente.O passageiros, responsabiliza a transportadora pelos ferimentos sofridos durante o incidente: uma contusão cerebral, uma rutura nasal e a perda de dois dentes.Dao, que quer processar a companhia, foi retirado à força do lugar num voo da United entre Chicago (Illinois) e Louisville (Kentucky), a 09 de abril, depois de se ter recusado a abandonar o avião para ceder espaço à tripulação, de acordo com imagens captadas por outros passageiros.O passageiro, um médico de 69 anos, explicou que necessitava de viajar naquele voo para atender pacientes no dia seguinte, quando a companhia o escolheu à sorte para abandonar o avião, após constatar que não havia voluntários para apanhar outra ligação, em troca de uma compensação.