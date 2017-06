A Universidade do Texas, em Dallas, EUA, teve de ser evacuada esta terça-feira após uma ameaça de bomba que se provou ser falsa.Todos os edifícios que compõem esta universidade foram encerrados enquanto a polícia averiguava a ameaça, que acabou por não se verificar.Os estudantes e funcionários da universidade estiveram reunidos nos parques de estacionamento a aguardar por instruções da polícia.

A própria universidade confirmou ter recebido uma ameaça de bomba sem adiantar, no entanto, de que forma foi recebida esta missiva. Depois das autoridades inspecionarem todos os espaços, os alunos foram autorizados a voltar a este estabelecimento de ensino norte-americano





We received a bomb threat and are working with UTDPD to make sure the campus is safe.