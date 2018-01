Universitário morre a tirar selfie de varanda

Homem estava a tentar imitar o homem-aranha.

A moda das selfies tem levado muitos jovens e adultos a tentativas extremas para alcançar a fotografia perfeita e Lee é mais um desses casos. O estudante universitário, de 30 anos, morreu esta quarta-feira ao tentar captar uma fotografia vestido de homem-aranha, num prédio no Taiwan.

O homem malaio foi encontrado estendido no passeio de cimento junto ao prédio em que se encontrava, por volta das seis da tarde, por colegas do curso. A força da queda resultou num grave ferimento na cabeça e numa elevada perda de sangue, que culminaram na morte do estudante.

Segundo o relatório das autoridades, Lee encontrava-se no topo do edifício do dormitório masculino da universidade quando escorregou e caiu. A roupa alusiva ao homem-aranha que tinha vestida juntamente com o temporizador programado no telemóvel e um tripé levaram a polícia a acreditar que se tratava de uma sessão fotográfica que correu mal.

A universidade Da-Yeh, que Lee frequentava, já se disponibilizou para tratar das medidas necessárias para que a família da vítima possa viajar até ao Taiwan, onde o corpo ainda se encontra.