Sim à independência vence com 90% dos votos na Catalunha

Referendo ilegal descambou em violência. 844 pessoas e 33 agentes policiais ficaram feridos.

Por Catarina Correia Rocha, Catarina Figueiredo e Lusa | 01.10.17

23h30 - 90% dos votos dizem sim à independência da Catalunha. Resultados oficiais foram divulgados por Jordi Turull, porta-voz do governo catalão:

2.020.144 votos a favor do sim (90%)

176.766 votos de não à independência (7,8%)

23h32 - Cerca de 40 organizações sindicais, políticas e sociais da Catalunha apelaram hoje para a realização de uma greve geral na região na terça-feira, em reação à intervenção do Estado espanhol contra o referendo independentista, proibido pelo Tribunal Constitucional.



22h50 - Vários dirigentes políticos, incluindo o Presidente da Venezuela, o primeiro-ministro belga e a primeira-ministra escocesa, condenaram hoje a carga policial sobre manifestantes na Catalunha para impedir o referendo pró-independência, considerado ilegal por Madrid.



22h20 - O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, disse hoje que o Estado espanhol "escreveu uma página vergonhosa" na sua relação com a região, apelando à União Europeia para que tenha em atenção a violação de direitos humanos.



22h08 - O secretário-geral do Partido Socialista espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, garantiu hoje que apoiará a "estabilidade" do país "apesar do Governo do PP" e que os socialistas "estarão à altura" da "grave crise que ameaça a integridade territorial".



Sem se referir ao Podemos (a terceira maior força partidária), que desafiou o PSOE a juntar forças para fazer cair o Governo do PP pela sua gestão no processo da Catalunha, Sánchez insistiu que os socialistas defenderão sempre o Estado de direito, apesar de um PP que "está a ser arrastado pelas circunstância" e que superou "os limites da sua própria incapacidade".



"O tempo da inação acabou", considerou o líder do PSOE, que desafiou o presidente do Governo, Mariano Rajoy, a liderar um novo tempo de diálogo entre o Estado e a Catalunha.



21h55 - O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, declarou hoje que, após o referendo, os catalães ganharam "o direito a ter um "Estado independente" e anunciou que remeterá ao parlamento regional o resultado da votação.



"Hoje, com esta jornada de esperança e também de sofrimento, os cidadãos da Catalunha ganharam o direito a ter um Estado independente que se constitua em forma de república", sublinhou, numa declaração no Palau, a sede do governo, acompanhado pelos membros do executivo regional.



Puigdemont anunciou que enviará, "nos próximos dias", ao parlamento catalão "os resultados" da consulta de hoje, para que "atue de acordo com o que está previsto na lei do referendo".

21h11 - Número de feridos em confrontos na Catalunha sobe para 844.



20h48 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje que o presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, tem de responder pelo que considerou a "repressão brutal" do povo da Catalunha, pelas forças de segurança, durante o referendo.



"O presidente Mariano Rajoy tem de responder ao mundo pelo que hoje fez ao povo catalão (...) Rajoy optou pelo mais vulgar, a repressão brutal (...), inclemente contra gente inocente", disse Maduro durante o seu programa semanal de televisão.



Maduro disse que o povo catalão "tem direito à democracia, à paz, à liberdade" e hoje produziu "um evento histórico de caráter político, democrático, ao expressar a sua opinião".



"Este é um dia que ficará para a história da luta do povo catalão pela democracia", disse Maduro.



Nicolás Maduro fez ainda votos para que o diálogo se imponha no confronto com Madrid, insistindo que respeita os assuntos internos de Espanha, sublinhando que Catalunha "soma séculos" a lutar pela independência.



"Resiste Catalunha, a América Latina admira-te", concluiu Maduro, entre aplausos dos adeptos.



20h41 - Número de agentes de segurança feridos sobe para 33 (19 da Polícia e 14 da Guardia Civil).



20h18 - "Todos somos Espanha!", gritou-se no estádio do Santiago Bernabéu.











20h28 - A polícia autonómica catalã, os Mossos d'Esquadra, recebeu hoje 48 queixas de pessoas que ficaram feridas nas intervenções da Polícia Nacional e da Guarda Civil espanholas para impedir o referendo na Catalunha.



20h26 - O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, declarou hoje que "não houve um referendo de autodeterminação" na Catalunha e que a "grande maioria" dos catalães recusou "participar no guião dos separatistas".



"Hoje não houve um referendo de autodeterminação. Hoje todos os espanhóis constataram que o nosso Estado de Direito mantém a sua força e a sua vigência", declarou o líder do Governo espanhol, numa declaração no Palácio da Moncloa, em Madrid.





20h13 - O jogador do Barcelona, Sergi Roberto, votou no referendo e partilhou no Twitter uma imagem do momento.











19h52 - O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, agradeceu hoje "de uma maneira muito especial" à Polícia Nacional e à Guardia Civil, que "cumpriram a sua obrigação e mandato", sem qualquer referência aos feridos nas cargas policiais na Catalunha.



"Agradeço aos partidos políticos que mostraram a sua lealdade para com o Estado, aos juízes e procuradores que aplicaram a lei sem receios dos assédios antidemocráticos, e, de uma maneira muito especial, às forças e corpos de segurança do Estado, à Polícia Nacional e à Guardia Civil, que cumpriram a sua obrigação e mandato", afirmou o chefe do Governo espanhol, numa declaração a partir de Madrid.



19h50 - Depois das declarações, Rajoy escreveu no Twitter que Espanha é "uma democracia madura e tolerante" mas também "firme e determinada".





España es una democracia madura, avanzada y tolerante; también firme y determinada que conforma un Estado de Derecho con todas las garantías pic.twitter.com/Hz4aRO92xB — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 1 de outubro de 2017

Catarina Martins considerou hoje que "qualquer Governo democrático", a começar pelo português, "deve condenar a violência policial a que assistiu" hoje na Catalunha, lembrando que a Constituição portuguesa defende o direito à autodeterminação de todos os povos.O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, declarou hoje que "não houve um referendo de autodeterminação" na Catalunha e que a "grande maioria" dos catalães recusou "participar no guião dos separatistas"."Hoje não houve um referendo de autodeterminação. Hoje todos os espanhóis constataram que o nosso Estado de Direito mantém a sua força e a sua vigência", declarou o líder do Governo espanhol, numa declaração no Palácio da Moncloa, em Madrid.

19h30 - O departamento de saúde do governo catalão anunciou que 761 pessoas foram atendidas, este domingo, nas unidades hospitalares, na sequência de confrontos com a polícia, para impedir o referendo da Catalunha.



19h22 - O sindicato das chefias dos Mossos d'Esquadra (polícia catalã) lamentou hoje "profundamente" que a consequência das intervenções policiais para impedir o referendo independentista na Catalunha seja "neste momento, um balanço de 467 feridos".



"Como polícia moderna e democrática, não entendemos nenhuma atuação que não esteja regida pelos princípios da congruência, oportunidade e proporcionalidade, já que o objetivo final deve ser a manutenção da paz e da convivência", afirma o sindicato (SICME), em comunicado.



As chefias da polícia catalã acrescentam que o dispositivo dos Mossos está concebido "com um escrupuloso respeito pelas ordens recebidas" e com a aplicação daqueles princípios.



"A sociedade que servimos não merece outra coisa", indicam as chefias dos Mossos.



"Pedimos a toda a sociedade catalã que continue a manter a calma que, apesar dos graves acontecimentos, é necessário conservar", apela ainda a nota.





19h20 - A presença de radicais de direita na manifestação que decorre na Porta do Sol, em Madrid, a favor do direito dos catalães decidirem o seu futuro em referendo, provocou tensão no início do protesto, vigiado pela polícia.



Antes do início da concentração, um grupo de ultras que transportavam a bandeira espanhola irrompeu pela zona da Porta do Sol, gritando 'Não nos enganam, Catalunha não é Espanha', mas foi isolado pela polícia.



A entrada destes ultrarradicais deu lugar a um confronto verbal com os participantes na manifestação, e foi então que se geraram os momentos de tensão.



Aos gritos dos radicais, os manifestantes que acorreram à convocatória responderam com palavras de ordem como 'Madrid será o túmulo do fascismo', 'Rajoy, demissão' e 'sim, sim, sim, direito a decidir'.



A manifestação tem no seu início um cartaz onde se pode ler 'Madrid pelo direito a decidir e contra a repressão', segundo a agência de notícias espanhola Efe.



19h00 - Os catalães acabaram de votar às 20h00 (19h00, em Lisboa) em assembleias de voto protegidas ao longo de todo o dia por centenas de populares, angustiados com a possibilidade da chegada de violência policial.



"Aqui estamos, para o caso de a polícia espanhola vir tirar as urnas, como fizeram em vários sítios", disse à agência Lusa Isard Sara, que chegou ao colégio eleitoral no centro de Barcelona às 05h00 (04h00) de domingo.



Os Serviços de Saúde da Catalunha informaram a meio da tarde que o número de pessoas feridas nos distúrbios relacionados com o referendo ascendia na altura a 91 pessoas, menos de um terço dos 337 mencionados anteriormente pelo governo regional.



18h15 - Os irmãos Roca, que gerem o restaurante Celler de Can Roca, considerado o terceiro melhor do mundo, distribuíram hoje alimentos aos voluntários que mantinham aberto o colégio eleitoral do seu bairro, Taialà, para a votação no referendo independentista, considerado ilegal.



O escanção Josep Roca transportou pessoalmente uma panela de massa, que serviu às pessoas reunidas naquele centro, que foi reaberto depois de as forças de segurança terem irrompido no local, parando as votações, provisoriamente.



A refeição incluía também um segundo prato e uma sobremesa de frutas com as cores da bandeira catalã, relatou a agência espanhola, Efe.



O Celler de Can Roca, em Girona, foi considerado por duas vezes o melhor restaurante do mundo pela revista do setor Restaurant, que o coloca atualmente em terceiro lugar. Detém três estrelas do guia Michelin desde 2009.





18h10 - Um porta-voz do Ministério dos Assuntos Exteriores britânicos revelou ao jornal The Guardian que o referendo é um assunto entre "o Governo espanhol e o povo".



17h56 – A Polícia Nacional e a Guardia Civil detiveram até às 18h30 (17h30 em Lisboa) pelo menos seis pessoas na Catalunha por desobediência e agressões a agentes da autoridade.

17h48 - O centro cívico de Putxet, em Barcelona, um dos centros de votação já encerrou. Começa a contagem de votos na Catalunha.



17h30 - Imagens mostram Mossos d'Esquadra (Polícia da Catalunha) a atacar a Guardia Civil (Polícia espanhola).

17h22 – O Sistema Médico de Emergência (SEM) tratou cerca de uma dezena de pessoas por lesões com gás lacrimogéneo em Aiguaviva, Girona, confirmam fontes do Departamento de Saúde.



17h17 - A presidente da Comunidade autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, mostra o seu apoio ao Governo e às Forças e Corpos de Segurança do Estado, com uma publicação no Twitter.





Gobierno y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan para que se cumplan la Ley y las órdenes de los jueces. Todo mi apoyo. #EstamosPorTi pic.twitter.com/reHnEj1AIP — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 1 de outubro de 2017





17h10 – Barcelona goleia Las Palmas por 3-0, num jogo à porta fechada com o estádio completamente vazio.

16h59 - As cinco organizações sindicais representativas do Corpo Nacional de Polícia de Espanha anunciaram hoje, em comunicado conjunto, que vão agir legalmente contra os Mossos d'Esquadra pela forma como a polícia regional catalã atuou no referendo da Catalunha.



"Não só se esquivaram a cumprir o que foi ordenado pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, como agiram com uma ligeireza vergonhosa, se não mesmo com obstrucionismo, inclusivamente manipulando dados sobre os centros de votação", asseguram as associações numa nota à imprensa.



A nota foi assinada pelo Sindicato Unificado da Polícia, a Confederação Espanhola de Polícia, a União Federal de Polícia, o Sindicato Profissional da Polícia e a Alternativa Sindical de Polícia.



As associações de polícia consideram que o dispositivo formulado pela "chefia deste Corpo [os Mossos d'Esquadra] foi insuficiente, deliberadamente débil, com uma equidistância que envergonha" e, por isso mesmo, anunciaram o início de ações legais contra o líder dos Mossos, Josep Lluis Trapero, e a sua "equipa diretiva".



Também vão mover processos contra todos os Mossos "que apareceram hoje nas imagens a dificultar o trabalho da Polícia Nacional e da Guarda Civil ou agindo com uma claríssima falta de respeito pelas ordens judiciais".





16h50 - O Partido português, Bloco de Esquerda (BE), condenou este domingo a "violenta repressão" de Espanha e do governo de Mariano Rajoy contra o povo catalão.



"A violência será vencida pela democracia e pelo direito à autodeterminação", diz, em comunicado, o BE, acrescentando que "nenhum argumento formal desculpa a violência policial contra a afirmação pacífica da vontade de um povo e do seu direito à autodeterminação".



Na perspetiva do BE, o bloqueio constitucional diz mais sobre a natureza do Estado espanhol do que sobre a legitimidade da aspiração democrática da Catalunha.



"O governo espanhol deve retirar de imediato as forças repressivas especialmente destacadas para território catalão, com vista à repressão da consulta, e repor o respeito pelas instituições autonómicas", apela o BE.



16h40 – Josep Maria Bartomeu explica o porquê do jogo do Barcelona frente aos Las Palmas se realizar à porta fechada. "É uma medida para mostrar a nossa revolta com o que aconteceu durante o dia de hoje. Não tem a ver com segurança, porque os Mossos (polícia da Catalunha) deram-nos permissão para jogar e estava tudo certo. Queremos mostrar a falta de liberdade com que sofremos", referiu o presidente do Barcelona.

16h25 - Novo balanço oficial aponta para 92 colégios encerrados pela Polícia Nacional e pela Guardia Civil. A Polícia Nacional fechou 46 colégios: 27 em Barcelona, 6 em Tarragona, 6 em Girona e 7 em Lleida. A Guardia Civil encerrou outros 46: 14 em Barcelona, 12 em Tarragona, 8 em Girona e 12 em Lleida. O Ministério informa que os agentes das Forças de Segurança dos Estados detiveram três pessoas, uma delas menor de idade. Nove polícias e três guardias civis ficaram feridos durante os protestos.



16h15 – Sociedade Civil Catalã denuncia irregularidades nos votos. Nas imagens é possível ver pessoas que votaram várias vezes em diferentes centros de votação.





Votando varias veces sin problemas pic.twitter.com/BEJThDHMeY — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 1 de outubro de 2017

Escuela industrial 14:30

Colegio La Pau en la verneda a las 9:45 pic.twitter.com/lD03dpf124 — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 1 de outubro de 2017



16h03 - Enquanto os jogadores do FC Barcelona e do Las Palmas se defrontam no relvado à porta fechada, surge num dos ecrãs de Camp Nou a palavra "Democracia".

de Futebol decidiu que esta se jogaria sem espectadores por motivos de segurança.

Ya hay más de 460 heridos en Catalunya. Como alcaldesa de BCN exijo el fin inmediato de las cargas policiales contra población indefensa https://t.co/412z6Jacap — Ada Colau (@AdaColau) 1 de outubro de 2017

Exponer a menores a este tipo de situaciones y utilizarlos durante la jornada de hoy es otra muestra de sinrazón intolerable#EstamosporTI pic.twitter.com/cwUHVAsqnz — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 de outubro de 2017

Jordi Turull.

En el instituto Pau Claris, ahora. Mi hermana llora y yo con ella desde Madrid. pic.twitter.com/USE5FHkPxA — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 1 de outubro de 2017

Continúa la violencia contra los agentes. @guardiacivil se retira expeditivamente bajo una lluvia de piedras lanzadas en grupo#EstamosporTI pic.twitter.com/wQsL5hMsL1 — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 de outubro de 2017

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de outubro de 2017

El @semgencat ha atès 38 persones per les càrregues dels cossos policials espanyols. D'aquestes, 35 han estat lleus i 3 menys greus #1OCT — Govern. Generalitat (@govern) 1 de outubro de 2017

Los Antidisturbios d CNP cargan contra los vecinos d Girona q havia en Colegio Verd (donde van las hijas d Puigdemont) i disparan al aire pic.twitter.com/9MfaEJ8cE5 — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) 1 de outubro de 2017



10h25 - Jordi Turull, o porta-voz do Governo catalão, garantiu que 73% das mesas eleitorais estão em funcionamento.



#Portaveu @jorditurull: "a aquesta hora hi ha el 73% de les meses. 4561 meses" #1OCT — Govern. Generalitat (@govern) 1 de outubro de 2017





10h21 - Manifestantes juntam-se na Plaza Mayor, em Madrid, a favor da "Unidade de Espanha". Um homem pede "liberdade de expressão".



Altercados en la Plaza Mayor de Madrid entre manifestantes a favor de la Unidad de España y un hombre que pide "libertad de expresión" pic.twitter.com/lf48YbaVMh — Francesco Rodella (@francrodella) 1 de outubro de 2017





10h19 - A polícia espanhola disparou balas de borracha sobre os manifestantes em Barcelona. Há registo de uma pessoa ferida.



Así comenzaba una de las cargas policiales en el centro de Barcelona. pic.twitter.com/NlKdKFTpoP — EL MUNDO (@elmundoes) 1 de outubro de 2017





10h01- A polícia regional catalã ('Mossos d'Esquadra') respondeu às acusações de parcialidade do Governo central, alegando que está a fazer cumprir as ordens de impedir o referendo independentista, mas "com proporcionalidade". "Estamos na rua a trabalhar para dar cumprimento à ordem do Tribunal Superior de Justiça Catalã, com proporcionalidade e adequando-nos a cada situação para garantir a segurança", escreveu a polícia catalã na sua conta da rede de mensagens Twitter.



Som al carrer treballant per donar compliment a l'ordre del TSJC amb proporcionalitat i adequant-nos a cada situació x garantir la seguretat — Mossos (@mossos) 1 de outubro de 2017





09h56 - O Ministério de Interior espanhol apelou à tranquilidade nas ruas e pediu a colaboração dos catalães para que as forças de segurança possam cumprir a ordem judicial de impedir o referendo sobre a independência da Catalunha pacificamente. "A atuação da @polícia e da @guardiacivil visa a apreensão, com proporcionalidade, do material eleitoral", diz o ministério na sua conta do Twitter.



09h31 - Nas redes sociais começam a surgir imagens de pessoas que terão ficado feridas quando a polícia espanhola tentou entrar nas assembleias de votos, utilizando a força em alguns momentos.



Testemunhas falam de confrontos e de agressões por parte das autoridades espanholas.



Y esto por querer votar.

¿Y contra los corruptos?

Los corruptos son precisamente los que dan las órdenes de golpear. pic.twitter.com/TE3qsYbvpn — Alberto Garzón (@agarzon) 1 de outubro de 2017



09h18 - A polícia espanhola deteve vários manifestantes perto de locais de voto no referendo independentista, proibido pelo Tribunal Constitucional.



As autoridades espanholas - Polícia Nacional, Guardia Civil e parte da polícia regional ('Mossos d'Esquadra) - entraram em dezenas de locais de voto e apreenderam material eleitoral (urnas, boletins e listas de eleitores) tendo detido os manifestantes que os tentaram executar as ordens do governo de Madrid.



Testemunhas falam de confrontos e de agressões por parte das autoridades espanholas.





09h12 - O presidente da Catalunha, Carles Puidgemont, votou na Cornellà de Terri. O líder da 'Generalitat' escolheu outra assembleia de voto, depois de a Guardía Civil ter ocupado o pavilhão desportivo da escola em Girona onde previa fazê-lo.



El #president @KRLS votant a Cornellà de Terri #1OCT pic.twitter.com/O6YFZZTU65 — Govern. Generalitat (@govern) 1 de outubro de 2017





08h47 - A polícia espanhola ocupou o pavilhão desportivo da escola em Girona onde deveria votar o líder da 'Generalitat', Carles Puigdemont, fazendo cumprir a ordem judicial de impedir o referendo à independência da Catalunha.



A polícia nacional antimotim forçou a entrada no local usando escudos e equipamentos para quebrar as correntes que protegiam o local e levou as urnas de voto.



08h15 - De acordo com os media espanhóis, já se verificaram confrontos entre os eleitores e a Guardía Civil, bem como a Polícia Nacional, que intervieram face à passividade dos Mossos d'Esquadra (polícia regional) que não encerraram as assembleias de voto durante a noite.



08h00 - Os catalães começaram a votar às 09h00 (08h00 de Lisboa) nos colégios eleitorais que conseguem manter-se abertos, apesar de recearem que a polícia possa aparecer a qualquer momento para as encerrar.



Na escola Rainha Violant, em Barcelona, o colégio abriu à hora prevista, tendo entrado em primeiro lugar idosos e pessoas com pouca mobilidade para votar no referendo sobre a independência da Catalunha.



As centenas de pessoas amontoadas fora da porta à espera do momento para votar cantaram primeiro o Hino da Catalunha e em seguida afastaram-se para deixar passar as pessoas de idade, enquanto gritavam "se não há avós, não há revolução".



07h55 - Já foram fechadas mais de 90 escolas e apreendidas as urnas em diversas assembleias de voto.



07h45 - Centenas de eleitores, na sua esmagadora maioria pró-independência, começaram a formar filas em frente dos colégios eleitorais ainda de madrugada para evitar que estes fossem fechados pela polícia.



"Estou aqui para evitar que a polícia feche o colégio eleitoral e para exercer o meu direito de voto", explicou Pau Suris à agência Lusa na fila cada vez mais compacta em frente à escola Rainha Violant.



Os movimentos separatistas desde quarta-feira que pedem aos eleitores para assegurarem a abertura de locais de voto com "filas gigantes e ordenadas", para mostrar que conseguiram organizar o que gostariam que fosse um referendo vinculativo.



Os opositores à independência, que os estudos de opinião indicam serem maioritários, não participaram na campanha eleitoral nem irão votar, para não darem credibilidade a uma consulta que também consideram ser ilegal.



Presidente do Governo catalão visita escola ocupada

O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, visitou na noite de sábado a escola Verd de Girona, onde estudam as suas filhas, para dar ânimo às pessoas que se concentravam no local para impedir o seu encerramento.



Centenas de pessoas passaram a segunda noite consecutiva em escolas, institutos e outros centros designados como colégios eleitorais para o referendo de hoje, suspenso pelo Tribunal Constitucional (TC), para impedir o seu encerramento pela polícia, ordenado para as 06h00 (05h00 em Lisboa).



Desde sexta-feira que jovens e famílias ocupam estas instalações para tentar evitar que a polícia impeça o referendo.



Associação de Meios de Informação espanhola classifica referendo como "ameaça"



A Associação de Meios de Informação espanhola expressou a sua "mais profunda preocupação pela ameaça" que o referendo anunciado pelo Governo catalão representa para a democracia, ordem constitucional, liberdades e convivência pacífica dos espanhóis.



A associação, que representa mais de 80 meios de comunicação espanhóis, divulgou um comunicado em que defende a legalidade democrática e o Estado de Direito face a "uma consulta que foi declarada ilegal" pelo Tribunal Constitucional, por violar a Constituição, e que "contraria" também o Estatuto de Autonomia da Catalunha.



"Exigimos o respeito pelas resoluções judiciais e apelamos ao diálogo e intercâmbio de todas as ideias como a via mais adequada para resolver o conflito e preservar a estabilidade da nossa democracia", defende.



Neste comunicado, os meios de comunicação membros da associação afirmam que a Constituição de 1978 "proporcionou o período mais longo de paz, progresso e prosperidade da nossa história".



A Associação de Meios de Informação (AMI) afirma também que os princípios e valores da Carta Magna, "baseados num espírito integrador", constituem "a melhor garantia" de unidade e pluralidade do país e o "reconhecimento inequívoco da nossa riqueza e diversidade territorial".



"Acreditamos que é muito mais o que nos une que o que nos separa e por isso, perante o desafio secessionista, vale a pena que redobremos os nossos esforços para, entre todos, reconstruir pontes e restaurar o caminho da tolerância, da responsabilidade, o sentido comum e o respeito inquebrável pela lei", afirma.



A AMI manifestou ainda a sua "mais enérgica repulsa" às "pressões" que os jornalistas que "não assumem o discurso soberanista" têm recebido da Catalunha.



