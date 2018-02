Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urso de 600 quilos é consolado pelo tratador após ida ao veterinário

Jimbo, de 24 anos, estava doente e foi obrigado a realizar vários exames médicos.

O momento está a derreter os corações dos internautas e dos amantes da vida animal. Jimbo, um urso com cerca de 630 quilos, é consolado pelo seu tratador após uma ida ao veterinário.



O momento carinhoso fiocu registado em vídeo e foi partilhado por Jim Kowalczik, o proprietário de um centro de vida animal selvagem no estado de Nova Iorque, e o tratador de Jimbo. Nas imagens, o homem surge a abraçar e dar miminhos ao urso, algo que este parece gostar.



"Tenho a certeza que todos vocês fariam o mesmo pelos vossos ursinhos quando eles tivessem um mau dia", pode ler-se na legenda do vídeo, que já conta com mais de 1,2 milhões de visualizações.



Em declarações à ABC News, o tratador do animal disse que Jimbo, de 24 anos, não se estava a sentir bem naquele dia. O urso teve de realizar uma bateria de exames devido a uma doença que já possui desde tenra idade e que naquele dia se intensificou.



Jimbo foi criado naquele centro animal desde que era uma cria e acabou por viver lá a sua vida toda, uma vez que a sua condição de saúde nunca lhe permitiu ser entregue ao seu habitat natural.