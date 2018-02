Usa gato como esponja para lavar Mercedes

Homem filmado diz que foi "vingança" por ter encontrado animal em cima do carro.

15:12

As imagens chocantes estão a gerar muita polémica na Rússia e em todo o Mundo, depois de terem sido amplamente divulgadas nas redes sociais: um homem foi filmado a usar um gato vadio como esponja para lavar o seu carro.

No vídeo, divulgado inicialmente no Instagram, o homem natural de Krasnodar, na Rússia, aparece a sorrir enquanto segura o gato pelas patas e o esfrega no capô do Mercedes. "É perfeito para limpar os faróis", grita o homem, antes de mergulhar o gato em água e continuar a usar o felino como se de um pano ou esponja se tratasse.

"Ele está a adorar", ouve-se dizer o homem que filma o momento. Na descrição do vídeo, o homem explicava que o gato era vadio e que se tratava de "um castigo, uma vingança", depois de ter encontrado o animal em cima do capô do seu adorado Mercedes.

Vários utilizadores do Instagram depressa condenaram os "abusos bárbaros" cometidos no vídeo e a publicação foi apagada pouco depois. Várias pessoas fizeram queixa à polícia, que entretanto já abriu uma investigação a este caso de maus-tratos a animais. Segundo a lei russa, caso o homem seja condenado, enfrenta uma pena que pode chegar aos três anos de prisão.