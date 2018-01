Vaca foge para viver com bisontes

Risco de acasalamento preocupa os especialistas.

Uma vaca fugiu da sua quinta para ir viver com bisontes na Floresta de Bialowieza, na Polónia. O animal aventureiro está longe de casa há três meses.

O bovino, de cor castanha, foi visto a passear por campos de milho com os membros da manada que estariam à procura de comida.

De acordo com Rafal Kowalczyk, especialista em bisontes, que captou uma imagem das duas espécies juntas, a vaca encontra-se em boas condições e os animais estão a protegê-la de ser atacada por lobos.

A junção da vaca com os bisontes está a preocupar os especialistas que temem pelo acasalamento das duas espécies. De acordo com os entendidos, se a vaca acasalar com um dos membros da manada, esta pode morrer durante o parto, visto que a cria híbrida vai ser maior que um bezerro normal.

Rafal explica também que qualquer nascimento pode contaminar o gene da população, em vias de extinção, de bisontes.

Segundo os especialista, a vaca será resgatada da manada até ao Verão, devido ao risco de acasalamento.