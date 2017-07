Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaga de calor faz quatro mortos em Xangai

Termómetro chegou a alcançar os 40,5 graus.

08:33

Pelo menos quatro pessoas morreram em Xangai, capital económica da China, devido a uma vaga de calor que elevou as temperaturas para o valor mais alto dos últimos 145 anos na cidade, informaram esta quarta-feira as autoridades.



Na terça-feira, a cidade emitiu o terceiro alerta máximo do ano por altas temperaturas, depois de o termómetro alcançar os 40,5 graus.



Na passada sexta-feira os termómetros atingiram 40,9 graus, o número mais alto desde que há quase um século e meio se começaram a fazer registros. Altos níveis de humidade e poluição fazem com que a sensação térmica seja de cerca de 50 graus.



Segundo o jornal Shanghai Daily, o calor causou a morte de quatro pessoas, enquanto dezenas de outras, muitos idosos, foram internados no hospital com insolações e outras patologias.



A insolação pode resultar em perda de consciência, falhas no organismo, insuficiência cardíaca ou respiratória, ou um edema pulmonar ou cerebral.



Os mortos eram pessoas de idade avançada que se encontravam na rua ou em casas sem sistema de ar condicionado.



Segundo as previsões meteorológicas, as temperaturas começam hoje a baixar.