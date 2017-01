Valls diz que Trump fez "declaração de guerra" à Europa

Para o ex-governante, a solução é uma União Europeia unida e recordou que o "destino de França" está unido ao do bloco europeu.



Manuel Valls afirmou que Donald Trump procura a decomposição da Europa.Para o ex-governante, a solução é uma União Europeia unida e recordou que o "destino de França" está unido ao do bloco europeu.

O antigo primeiro-ministro francês Manuel Valls, aspirante a candidato socialista às presidenciais deste ano, considerou esta segunda-feira como uma "declaração de guerra" as afirmações do futuro Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a União Europeia."Muitos pensavam que Donald Trump ia suavizar (o discurso) depois das eleições, mas não nos esqueçamos que é um populista e que quer pôr em marcha o seu programa. O que disse é uma provocação, uma declaração de guerra à Europa", disse Manuel Valls, em entrevista à televisão francesa BFMTV.O político de origem espanhola referia-se às declarações proferidas por Donald Trump, que criticou a lassitude da Alemanha no acolhimento de refugiados, qualificou de "grande coisa" a saída do Reino Unido da União Europeia, considerando que outros países poderiam abandonar o bloco europeu.