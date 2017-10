Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Várias manifestações a favor e contra a independência da Catalunha

Protestos estão a acontecer em Barcelona.

Por Lusa | 20:14

Vários grupos de pessoas, uns a favor e outros contra a independência da Catalunha, estão a manifestar-se em diferentes pontos de Barcelona, até agora de forma pacífica, segundo a polícia regional catalã.



Fontes dos Mossos d'Esquadra, (polícia regional) explicaram que as duas concentrações mais importantes estão na Praça de Sant Jaume, com cerca de 15.000 pessoas que apoiam a independência, em frente à sede Governo regional, enquanto na Avenida Diagonal cerca de 1.000 pessoas protestam contra a divisão de Espanha.



Os separatistas concentrados em frente à sede da Generalitat têm ainda a esperança de que o presidente do Governo regional, Carles Puigdemont, venha à varanda falar com os presentes e responder às decisões tomadas em Madrid.



O Governo central anunciou hoje ao fim do dia a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o Governo catalão, entre outras medidas.



Segundo a polícia regional, todos os ajuntamentos de cidadãos estão a correr de forma pacífica.



Em várias câmaras municipais da Catalunha foram retiradas, durante a tarde, as bandeiras espanholas que estavam ao lado da catalã, mas isso ainda não aconteceu na sede do Governo regional, em Barcelona.



O parlamento regional da Catalunha aprovou esta tarde a independência da região de Espanha, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a Assembleia Regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupavam.



Quase ao mesmo tempo, em Madrid, o Senado aprovava a intervenção na autonomia catalã, tendo o Governo espanhol reunido em seguida para aprovar as medidas para restituir a legalidade institucional na região.