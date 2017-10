Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Várias manifestações para protestar contra detenções na Catalunha

Dois importantes responsáveis independentistas foram acusados de sedição.

11:23

Várias manifestações são esperadas esta terça-feira na Catalunha para protestar contra a prisão domiciliária de dois importantes responsáveis independentistas acusados de sedição, numa altura em que se agudiza a crise entre Madrid e os separatistas catalães.



"Apelamos à sociedade catalã a manifestar-se, evidentemente, de forma pacífica", disse hoje aos jornalistas o secretário-geral da associação independentista Omnium Cultural, Jordi Bosch.



Na segunda-feira à noite, um juiz de instrução decidiu pôr sob prisão domiciliária Jordi Cuixart e Jordi Sanchez, que lideram as duas principais associações independentistas da Catalunha, respetivamente a Omnium Cultural e a Assembleia Nacional Catalã (ANC).



As detenções surgiram após Madrid ter avançado com um novo prazo ao líder dos separatistas, Carles Puigdemont, que termina na quinta-feira de manhã, para que renuncie a declarar a independência da região.



Os "dois Jordis", como são apresentados pela imprensa em Espanha, fazem parte do "núcleo duro" dos responsáveis independentistas que, ao lado de Carles Puigdemont, planearam o referendo de autodeterminação de 01 deste mês.



A votação foi proibida pela justiça espanhola e está na base da crise sem precedentes que opõe o Governo central, dirigido pelo conservador Mariano Rajoy, e os separatistas, que ameaçam declarar a independência com base nos resultados do referendo (90% de "sim" e 43% de taxa de participação, segundo a organização), apesar da profunda divisão na sociedade catalã.