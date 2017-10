Homem atropela várias pessoas em Londres

Condutor foi detido após incidente junto ao Museu de História Natural.

07.10.17

Car 'PLOUGHS INTO PEDESTRIANS' in London. This is the suspect, who gets arrested pic.twitter.com/FiirNDHybi — Voice of Europe (@V_of_Europe) 7 de outubro de 2017

The incident in #ExhibitionRoad #SouthKensington earlier is not being treated as a terror-related incident. It is a road traffic collision. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2017

Várias pessoas foram este sábado atropeladas junto ao Museu de História Natural de Londres, no Reino Unido.Um homem foi detido pelas autoridades, perante os olhares atónitos de quem assistiu à cena."Acabei de ver um carro a ir deliberadamente contra as pessoas em Londres", conta uma testemunha no Twitter.A Metropolitan Police confirma o caso: "A polícia foi chamada pelas 14h21 deste sábado, por relatos de uma colisão em South Kensington. Acredita-se que várias pessoas ficaram feridas. Estão agentes no local, onde um homem foi detido. Decorrem investigações apara esclarecer o sucedido".Uma jornalista da BBC também confirma o mesmo cenário, adiantando ter visto um carro a galgar o passeio, colhendo algumas pessoas que lá se encontravam. No entanto, a jornalista diz que os ferimentos dos envolvidos não eram considerados muito graves.O certo é que as ambulândias londrinas trataram 11 pacientes, levando 9 pessoas para o hospital.Também os responsáveis pelo Museu de História Natural de Londres confirmam o incidente, estando a trabalhar com a polícia para apurar o que aconteceu. Ninguém pode entrar no edifício e quem estava no museu foi encaminhado para o exterior através de uma saída alternativa.A polícia não está a tratar o caso como um ataque terrorista, mas antes como uma colisão, mas todos os cenários estão a ser estudados para avaliar o que aconteceu este sábado.A polícia referiu que vai fornecer mais tarde novos detalhes sobre este incidente. Em comunicado, Downing Street precisou que a primeira-ministra britânica Theresa May está a ser informada sobre esta ocorrência.Este incidente ocorre num contexto de ameaça terrorista no Reino Unido após uma vaga de ataques reivindicados nos últimos meses no país pelo grupo 'jihadista' Daesh.Em atualização