Explosão na cidade turca de Diyarbakir faz quatro feridos

Uma violenta explosão na cidade turca de Diyarbakir, de maioria curda, terá feito pelo menos quatro feridos, um deles em estado grave, esta terça-feira.



No céu, é possível ver uma enorme coluna de fumo, que vai crescendo por cima dos edifícios no centro da cidade, avança a agência Reuters.



Várias pessoas terão ficado feridas na explosão e muitas ambulâncias estão já no local.









Desconhece-se, para já, o que causou esta explosão.









A BBC avança que a explosão terá acontecido perto do edifício do departamento da polícia anti-motim daquela cidade. Já a Reuters assegura que terá acontecido numa oficina nesse mesmo edifício e que poderá tratar-se de uma fuga de gás.Desconhece-se, para já, o que causou esta explosão.

