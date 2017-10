Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vários feridos em tentativa de fuga de presos de cadeia de alta segurança nos EUA

Várias escolas da Carolina do Norte foram fechadas como medida de precaução.

21:40

Vários presos causaram incêndios no Pasquotank Correctional Institute, uma prisão de alta segurança no estado norte-americano da Carolina do Sul, tentanto encetar uma fuga em massa.



Vários funcionários e polícias ficaram feridos, não estando para já confirmado o número de feridos e a gravidade dos ferimentos.



O incidente obrigou ao encerramento de várias escolas de Elizabeth City, localidade onde fica a cadeia, como medida de percaução.



O Departamento de Segurança Pública da Carolina do Norte já confirmou, via Twitter, que houve uma tentativa de fuga, mas remete esclarecimentos para mais tarde.