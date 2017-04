Dois mortos em tiroteio em escola primária na Califórnia

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017

North Park Elementary School.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017

Um tiroteio numa escola primária de San Bernardino, no estado da Califórna, Estados Unidos, fez, esta segunda-feira, dois mortos. As vítimas mortais são dois adultos, segundo informações da porta-voz da escola, e foram encontrados dentro de uma sala de aula onde começou o tiroteio.Uma das vítimas é uma professora. Uma testemunha terá ligado para o 112 americano a informar que o atirador era marido da professora morta, avançam os meios de comunicação locais, em informações ainda não confirmadas. Tudo aponta que uma disputa doméstica esteja na origem deste tiroteio.As primeiras informações davam conta que a situação seria um homicídio seguido de suicídio. A polícia refere que a situação já foi controlada. O tiroteio terá começado às 10h30 locais (18h30 em Portugal continental).Duas crianças estão também entre os atingidos naAs duas vítimas menores de idade já foram transportadas para o hospital de helicóptero e não correm risco de vida.Os alunos da North Park Elementary School foram levados para outra escola nas proximidades como medida de segurança. Há uma forte presença policial no local.San Bernardino, com 216 mil habitantes, registou em dezembro de 2015 um ataque terrorista, que provocou a morte de 14 pessoas e ferimentos em outras 22, durante uma reunião de empregados do município.San Bernardino é conhecida por elevadas taxas de crime violento, em particular homicídios, e tem-se debatido com dificuldades em sair da bancarrota.