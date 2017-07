Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaso de guerra americano dispara contra navio do Irão

Incidente aconteceu durante exercício naval do Golfo Pérsico.

Por J.C.M. | 15:08

Um navio da Marinha Americana disparou tiros de aviso na direção de uma embarcação do Irão, durante um encontro tenso que aconteceu no Golfo Pérsico.



A agência AP diz que o caso envolveu o navio americano USS Thunderbolt, um navio de guerra da classe cyclone que estava envolvido num exercício militar na região.



O incidente aconteceu esta terça-feira, quando o navio iraniano se aproximou até 137 metros do vaso de guerra americano. Os iranianos ignoraram os avisos feitos via rádio, tal como as sirenes de alarme e o lançamento de foguetes. Foi então que os militares americanos dispararam tiros de aviso, que terão convencido o navio iraniano a afastar-se.



As autoridades iranianas ainda não se pronunciaram sobre o incidente e, do lado americano, as informações também provêm de uma fonte anónima.