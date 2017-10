Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaticano anuncia moeda de dois euros sobre centenário de Fátima

Moeda tem gravados os retratos de Lúcia, Francisco e Jacinta.

04.10.17

O Estado do Vaticano anunciou esta quarta-feira uma moeda de dois euros comemorativa do Centenário das Aparições de Fátima e do pontificado do papa Francisco.



Numa nota publicada na página oficial da Santa Sé, lê-se que o Gabinete de Filatelia e Numismática do Vaticano celebra o Centenário das Aparições com uma nova moeda de dois euros, na qual estão representados os três pastorinhos - Lúcia, Francisco e Jacinta - e o santuário de Fátima.



O texto faz referência às "aparições" ocorridas perto de Aljustrel, "uma comunidade perto da pequena cidade de Fátima, em Portugal", testemunhadas em 1917 pelas três crianças, então com 10, 09 e 07 anos, respetivamente.



A nota lembra ainda que em 1930 a igreja católica "reconheceu a natureza sobrenatural das aparições" da virgem aos pastorinhos na Cova da Iria e "autorizou a devoção e a construção do santuário de Fátima, que o papa Francisco visitou a 12 e 13 de maio" de 2017.