Veja o que acontece quando a maior bomba não nuclear é largada

Já tinham sido realizados vários testes, incluindo este que mostra uma explosão em 2008, mas a bomba nunca fora usada em cenário de combate real.

Os Estados Unidos usaram pela primeira vez em combate a bomba GBU 43, considerada a maior bomba não nuclear alguma vez construída.O alvo do ataque foi uma zona de cavernas e túneis usados por combatentes do Daesh no Afeganistão.O engenho é conhecido pela sigla Massive Ordnance Air Blast (MOAB), o que lhe valeu a alcunha 'Mother of All Bombs', "a mãe de todas as bombas".