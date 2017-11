Velejadores franceses resgatados no Atlântico

Marinha Portuguesa tentou accionar um helicóptero, mas devido à distância foi impossível.

01:04

Dois velejadores franceses foram resgatados pela Marinha Portuguesa depois do trimarã em que seguiam rumo ao Brasil se ter virado a quase 600 quilómetros dos Açores.

Eric Defert e Cristopher Pratt participavam na regata Transat Jacques Vabre 2017, que liga França ao Brasil. Na quarta-feira à noite emitiram um alerta. Estavam à deriva e o barco virado ao contrário.



A Marinha Portuguesa tentou accionar um helicópetro, mas devido à distância foi impossível. Foi então solicitado ao cargueiro holandês BeauTriton, que passava na zona, para tentar auxiliar.



Os velejadores foram localizados cinco horas depois, mas, devido às condições adversas do mar (ventos superiores a 60 km/h e ondas com mais de cinco metros), o navio mercante só pôde lançar um bote salva-vidas na manhã seguinte. Nesta altura já um navio da Marinha estava a caminho do local, a 590 quilómetros da ilha São Miguel.



O NRP Figueira da Foz encontrou-se depois com o navio holandês e trouxe os dois franceses de regresso a terra firme.

Segundo o CM apurou, o proprietário do veleiro, avaliado em cerca de 250 mil euros, mobilizou a empresa portuguesa Tinita, sedeada em Aveiro, para tentar recuperar a embarcação.