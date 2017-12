Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Velocidade causou acidente de comboio em Washington

Composição ia a 130 quilómetros por hora em curva de 50.

Por Ricardo Ramos | 20.12.17

Os primeiros dados recolhidos pelos investigadores indicam que o excesso de velocidade estará na origem do acidente ferroviário de segunda-feira no estado de Washington, que causou a morte a três pessoas s feriu outras 72.



Segundo a ‘caixa negra’ da locomotiva traseira da composição, o comboio circulava a 130 quilómetros por hora numa curva onde a velocidade máxima é de 50 quilómetros por hora.



A velocidade máxima na linha é de 128 km/hora e o troço em questão tem sinais a alertar para a redução da velocidade três quilómetros antes da curva, pelo que tudo indica que se terá tratado de erro humano.



A locomotiva não estava equipada com o sistema que avisa os maquinistas da velocidade excessiva e aplica automaticamente os travões em caso de o aviso ser ignorado.



O Congresso determinou que o sistema devia ser instalado em todas as vias até 2015, mas ainda não chegou a metade.