Vendedora de joias foi assassinada e atirada a lago

Mulher foi morta durante um encontro.

14:40

O corpo de Natalia Mulikhova, de 41 anos, foi encontrado no lago Baical, o mais fundo da Rússia. A mulher terá viajado até ao país para encontrar um cliente interessado em adquirir as joias que estava a vender no valor de 146 mil euros.

Segundo as autoridades russas, o cadáver foi encontrado dentro de um contentor, envolvido em um saco de plástico e com um tiro na cabeça.

Natalia foi vista pela última vez nas câmaras de vigilância do aeroporto e, segundo a polícia, foi vítima de uma cilada, que envolveu o suposto comprador e o motorista que foi buscar a mulher ao local de chegada.

O crime terá acontecido no carro e mala que continha as preciosidades não foi encontrada.

Segundo o relatório policial, o corpo continha provas de ADN que resultaram na identificação dos homicidas que afirmam ter sido contratados pelo chefe da mulher para cometer o homicídio.

O julgamento dos dois homens continua, mas a existência de provas contraditórias tem atrasado a sentença.