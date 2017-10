Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venezuela ameaça repetir eleições locais

Governadores opositores recusaram fazer juramento perante a Assembleia Constituinte.

Por Ricardo Ramos | 09:47

O presidente venezuelano Nicolás Maduro ameaçou repetir as eleições regionais nos cinco estados conquistados pela oposição se os governadores eleitos continuarem a recusar prestar juramento perante a Assembleia Constituinte, que a oposição não reconhece.



"Quem quer ser governador tem de reconhecer a Assembleia Constituinte; caso contrário, teremos de repetir as eleições nos estados onde a Assembleia não é reconhecida", ameaçou Maduro num discurso ao país após a tomada de posse do governador socialista do estado de Lara.



A oposição denunciou uma alegada fraude e recusou-se a reconhecer os resultados oficiais das eleições regionais do passado domingo, nas quais os candidatos do governo conquistaram 18 dos 23 estados venezuelanos, contrariando todas as sondagens, que davam larga vantagem quer em número de votos, quer de estados, aos candidatos da oposição.



Além disso, os cinco candidatos eleitos pela oposição recusaram-se a prestar juramento perante a Assembleia Constituinte, o novo órgão legislativo eleito em julho e constituído exclusivamente por deputados afetos ao governo.



A oposição, recorde-se, boicotou as eleições para a Constituinte e recusou reconhecer a sua autoridade, afirmando que não passa de um instrumento de Maduro para retirar poder ao Parlamento, que é controlado pela oposição desde as legislativas de 2015.