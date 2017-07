Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venezuela anuncia "profunda revisão" das relações bilaterais com os EUA

Anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Samuel Moncada, numa conferência de imprensa em Caracas.

Por Lusa | 19:24

A Venezuela anunciou esta terça-feira que vai realizar uma "profunda revisão" das relações bilaterais com os Estados Unidos.



O anúncio tem lugar um dia depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter advertido que os EUA vão avançar com sanções económicas, caso o Governo do Presidente Nicolás Maduro imponha uma Assembleia Constituinte.



"Por instruções do Presidente Nicolás Maduro faremos uma revisão profunda das relações com o Governo dos EUA, porque não aceitaremos humilhações de ninguém (...) O Governo dos EUA mostra parcialização absoluta com setores da direita violenta", disse.



O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Samuel Moncada, numa conferência de imprensa em Caracas, em que não houve direito a perguntas e durante a qual leu um comunicado público.



Samuel Moncada começou por explicar que "a Venezuela condena o insólito comunicado" publicado na segunda-feira pela Casa Branca por se tratar "de um documento nunca antes visto, que, pelo seu baixo nível e péssima qualidade, dificulta a compreensão intelectual das intenções do país agressor".



"Obviamente o Governo dos EUA está habituado a humilhar outras nações nas suas relações internacionais e acredita que vai receber como resposta a subordinação a que está habituado. O fosso que o Governo dos EUA está a cavar nas suas relações com a Venezuela dificulta uma racional predição das suas ações para toda a comunidade internacional", disse.



Segundo Caracas, "o Governo dos EUA mostra, sem pudor, a sua parcialização absoluta com os setores violentos e extremistas da política venezuelana, partidários do uso do terrorismo para derrubar um Governo popular e democrático".



"A ruína moral da oposição venezuelana levou o Presidente (Donald) Trump a cometer uma agressão aberta contra um país latino-americano. Não sabemos quem pode ter redigido e muito menos autorizado um comunicado de tanta pobreza conceptual e moral", vincou.



No comunicado, o Governo do Presidente Nicolás Maduro considera que "o delgado véu democrático da oposição venezuelana caiu e revela a brutal força intervencionista do Governo norte-americano, que sempre tem estado envolvido na violência sofrida pelo povo venezuelano nos últimos quatro meses".



"Não é a primeira vez que denunciamos e enfrentamos ameaças tão disparatadas (...) fazendo um apelo aos povos da América Latina e Caraíbas e aos povos livres do mundo para entenderem a magnitude da brutal ameaça contida neste comunicado imperial e a defender a soberania, a autodeterminação e independência, princípios fundamentais do direito internacional", disse.



Segundo Caracas, a Assembleia Constituinte, proposta por Nicolás Maduro "será eleita pelo voto direto, universal e secreto de todos os venezuelanos sob a autoridade do Conselho Nacional Eleitoral" e "é um ato de soberania política da República".



"Nada nem ninguém poderá detê-la. A Constituinte avança. O povo da Venezuela encontra-se mais unido do que nunca, seguindo o legado dos nossos libertadores", frisou.



Quanto às possíveis sanções, o chefe da diplomacia considerou que "já não são contra uma pessoa, particulares, mas contra o povo venezuelano".



"(Os EUA) estão a ameaçar o povo com sanções económicas, é um abuso. Nenhum país aceita isso (...) a Venezuela é livre, soberana e independente. Lamentavelmente temos um setor da oposição que se vendeu a esse país", disse.



O Presidente norte-americano Donald J. Trump, advertiu Caracas, na segunda-feira, de que os EUA vão avançar com sanções económicas caso o Governo do Presidente Nicolás Maduro imponha uma Assembleia Constituinte.



"Se o regime de Maduro impuser a sua Assembleia Constituinte, a 30 de julho, os EUA tomarão ações económicas fortes e rápidas. Os EUA exigem mais uma vez eleições livres e justas e unem-se ao povo da Venezuela para restaurar no seu país uma democracia plena e próspera", conclui.