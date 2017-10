Comerciante luso-descente assassinado a tiro na Venezuela

Juan Adriano da Silva Marques foi atacado por grupo que tentou roubar-lhe o camião.

Por Lusa | 02:06

Um comerciante luso-venezuelano de 31 anos foi assassinado por homens armados, os quais tentaram roubar-lhe um camião, na localidade de Ocumare, a 75 quilómetros a sudoeste de Caracas, segundo fontes comunidade portuguesa local.



O homicídio ocorreu na tarde de sexta-feira, quando Juan Adriano da Silva Marques regressava de uma viagem ao interior do país, para comprar maçarocas, disseram as fontes à agência Lusa.



A vítima foi assassinada por quatro homens armados que, conduziam duas motos, e tentaram sem sucesso roubar-lhe o camião.



Os assaltantes tentaram fazer com que o luso-venezuelano reduzisse a velocidade do camião e dispararam contra ele, atingindo-o no pescoço, cara e costas.



Um amigo da vítima também foi ferido, encontrando-se atualmente hospitalizado.



Na Venezuela são cada vez mais frequente as queixas da população em relação à elevada insegurança no país, havendo a perceção de que a crise económica, política e social, terá intensificado a criminalidade.



Há vários anos que os proprietários de camiões queixam-se também da insegurança. Além do roubo de viaturas, muitos comerciantes acabam por perder as suas compras durante pilhagens.



A situação tem obrigado os grandes fabricantes a retirarem todos os avisos identificativos das viaturas, nomeadamente a publicidade das suas marcas.