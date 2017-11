Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venezuela exige a Espanha respeito pelas liberdades políticas e individuais na Catalunha

Ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Arreaza, convida estado espanhol a dialogar em vez de reprimir.

Por Lusa | 17:46

A Venezuela exigiu esta sexta-feira ao Governo espanhol que liberte os presos políticos e que respeite as liberdades políticas e individuais na Catalunha.



O pedido foi confirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Arreaza, através da sua conta na rede social Twitter, em que convida Espanha a dialogar em vez de reprimir.



"Exigimos que as autoridades espanholas ponham em liberdade os presos políticos. O diálogo democrático deve ser o caminho, não a repressão", escreveu.



Por outro lado, disse entender "a angustia e a dor que o povo da Catalunha sofre nestes difíceis momentos".



"Que o governo espanhol respeite os direitos humanos e políticos dos presos de consciência e que a democracia se imponha", escreveu, numa outra mensagem no Twitter.



A Espanha está a viver uma das suas maiores crises políticas de sempre desde a transição democrática iniciada em 1977.



O parlamento regional da Catalunha aprovou no passado dia 27 de outubro a independência da região, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupava.



O executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, anunciou no sábado a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o governo catalão.



Na quinta-feira a Audiência Nacional decretou a prisão incondicional para oito ex-ministros regionais, que prestaram declarações nesse dia, entre eles o vice-presidente do Governo regional demitido, Oriol Junqueras.



O presidente do Governo regional destituído, Carles Puigdemont, está em Bruxelas desde segunda-feira com quatro membros do seu executivo exonerado e a justiça espanhola deverá ainda esta sexta-feira emitir mandatos europeus de detenção para os obrigar a prestarem declarações na capital espanhola.



Também em Madrid na quinta-feira, o Supremo Tribunal espanhol decidiu colocar seis deputados regionais, entre eles a presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, em vigilância policial até à próxima quinta-feira, quando voltarem a ser ouvidos pelo tribunal.