Venezuela suspensa do Mercosul por "ruptura democrática"

Os países fundadores do Mercosul, organização de cooperação política e económico da América do Sul, aprovaram este sábado por unanimidade a suspensão da Venezuela como membro. Desde dezembro que o país estava impedido de exercer funções como membro da organização, mas a nova sanção vai mais longe.



Os representantes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, os quatro países fundadores do bloco, aprovaram a suspensão do país liderado por Nicolas Maduro, por "ruptura da ordem democrática".



Aloysio Nunes, ministro brasileiro dos assuntos exteriores - país que exerce a presidência rotativa do organismo - diz que "é intolerável que tenhamos no continente sul-americano uma ditadura". Posição que o governante já tinha expressado na sexta-feira, na sua conta de Facebook.



