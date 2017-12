Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vereador masturba-se em escola pública

Vídeo esteve publicado no Facebook de Sebastião da Costa durante duas horas.

20.12.17

O vereador brasileiro Sebastião da Costa, de Montadas, masturbou-se numa escola pública e publicou o vídeo nas redes sociais. As imagens estiveram cerca de duas horas publicadas no perfil público do governante no Facebook, na passada terça-feira. A história é contada pelo site G1, da Globo.



Sebastião da Costa alegou que não sabe explicar como publicou as imagens nas redes e que o fez "sem querer". O vereador confirmou, contudo, que é mesmo ele quem aparece na filmagem.



"Foi um equívoco que aconteceu. Eu jamais iria publicar um vídeo para me prejudicar. Não o mandei para ninguém. É um ato normal, porque todos os homens fazem isso", defendeu-se, citado pela publicação.



"Eu reconheço a falha mas todos os que se colocarem no meu lugar vão entender. Agora eu estou a ser vítima das pessoas que estão a espalhar esse vídeo", afirmou, acrescentando que quer processar quem guardou o vídeo e o difundiu noutras redes sociais.



A Polícia Civil, contactada pelo G1, refere que ainda não foi notificada do caso e que, por isso, não foi instaurado qualquer inquérito à situação.