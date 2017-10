Veste-se de palhaço e mata mulher do amante

Homicida pode ser condenada à pena de morte.

Uma mulher foi presa 27 anos depois de cometer um crime por terem sido encontradas provas que a ligam ao homicidio de Marlene. A assassina vestiu-se de palhaço e matou a mulher do amante. Mais tarde acabou por casar com o marido da vítima e só agora é que a verdadeira história passou a ser conhecida.

Sheila Keen-Warren, de 54 anos, está a aguardar julgamento em Palm Beach, Florida, na sequência do aparecimento de novas amostras de ADN que a ligam ao homicídio de Marlene Warren, mulher do atual marido.

Segundo o The Sun, a homicida disfarçou-se e foi a casa de Marlene, em Wellington, Florida, que ao abrir a porta encarou com um palhaço com uma peruca cor de laranja. O filho da vítima estava com ela e exclamou "que giro" quando viu as flores e os balões mas, para sua surpresa, o palhaço disparou contra a mãe. Marlene morreu no hospital de Loxahatchee, Flórida, dois dias depois.

Inicialmente, a polícia suspeitava de Michael Warren, marido da vítima, devido aos problemas matrimoniais que o casal estava a ultrapassar. Mais tarde descobriram que ele mantinha um caso com Sheila e começaram a investigar a assassina, que morava perto da única loja em Palm Beach que vendia os balões que o palhaço usou no dia do crime. Michael foi ilibado.

Na altura, a polícia não conseguiu provar que a amante era culpada do crime mas agora, 27 anos depois, surgiram novas provas e Sheila foi presa. A suspeita está a guardar julgamento e pode ser condenada à pena de morte.

Mesmo com as provas todas contra ela, o advogado de Keen-Warren afirma que a arguida "nega totalmente" ser culpada.