Viaduto cai sobre carros e restaurante no Brasil

Bombeiros procuram eventuais vítimas entre os escombros.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:06

Um viaduto caiu ao início da tarde desta terça-feira no centro de Brasília, a capital federal do Brasil, atingindo vários carros e parte de um restaurante e por muito pouco não provocou uma grande tragédia. Os bombeiros não tinham até final da tarde notícia de vítimas mas estavam a usar cães pisteiros para verificar se havia ou não alguma pessoa soterrada.

O desabamento de duas das três pistas no sentido norte do chamado Eixão Sul, a principal avenida de Brasília, ocorreu na altura da Galeria dos Estados, um centro comercial com diversas lojas e restaurantes. Donos de alguns dos carros soterrados no colapso da estrutura tinham acabado de deixar os veículos no local para irem almoçar num dos restaurantes da galeria, salvando-se por poucos minutos.

No restaurante atingido pelos escombros, a Churrascaria Floresta, muita gente também almoçava no momento mas ninguém ficou ferido, pois o desabamento atingiu uma área sem clientes ou funcionários. Testemunhas relatam que sentiram tudo tremer, como se fosse um terramoto, e depois ouviram um ruído muito forte, como uma explosão.

O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, uma das várias autoridades que foram para o local do desabamento assim que o acidente foi conhecido, reconheceu que aquela parte do Eixão Sul não recebeu manutenção nos últimos tempos e foi fortemente vaiado.



O colapso do viaduto, que foi totalmente interditado nos dois sentidos e provocou congestionamento no centro da capital brasileira, ocorre dois dias depois de o tecto de uma garagem da cidade também ter desabado, soterrando e destruindo completamente ao menos 25 automóveis.