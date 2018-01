Viaja da Turquia a Portugal a pé para vencer depressão

Jovem de 16 anos fez percurso de mais de 9500 quilómetros.

É costume dizer que se vai dar um passeio para "arejar as ideias" mas Chris Lemanski, um jovem norte-americano de 26 anos, levou este conceito ao extremo: viajou a pé, entre a Turquia e Portugal, mais de 9500 quilómetros para enfrentar a depressão.

Chris, natural da Califórnia, começou a sua viagem em abril de 2016 e documentou todo o percurso num blogue. No total, foram 18 meses a caminha pela Europa, num total de 966 quilómetros. A aventura de Chris só terminou em Portugal a 15 de outubro de 2017.

O jovem conseguiu viajar apenas com recurso a algumas poupanças, donativos recolhidos no seu blog e dinheiro que juntava nas ruas a tocar ukelele (instrumento musical de cordas que lembra o cavaquinho e que foi levado pelos portuguese para o Havai).

"o primeiro grande desafio foi aprender a andar a pé em autoestradas e como ignorar as minhas dores nos pés", relata o norte-americano à Lonely Planet, um dos mais importantes guias de viagens.

"Depois de me habituar a andar desconfortável, todos os meus outros ‘obstáculos’ dissiparam-se e passei a aproveitar os desafios físicos que se sucediam. As grandes barreiras a partir daí foram exercícios mentais, cuja resolução passava por eu não pensar mais na situação em que estava. Confortava-me pensar ‘o pior que pode acontecer é ser morto num acidente qualquer, mas se isso acontecer não tenho nada para me preocupar, estou morto?", conta Chris.

O norte-americano, que luta há vários anos contra uma depressão, percebeu que caminhar o ajudava nos momentos menos bons e, nesta aventura, aprendeu que é a chave para a sua felicidade.

"O medo do desconhecido não deve impedir ninguém de dar o primeiro passo. Há que estar preparado para o pior e admitir que vamos odiar a viagem por vezes. Até te vais odiar a ti por teres escolhido ir, mas tudo desaparece e fica 10 quilómetros atrás de ti. Viajar sozinho a caminhar é como ler um livro com extrema atenção. Mas os pormenores e lições que retiras ficam mesmo contigo para sempre", assegura Chris, que admite que a viagem lhe curou a depressão.

Durante o percurso deparou-se com fome, exaustão ou até saudades de um cigarro, mas continuou e retirou uma lição para a vida. "Continuava a ter que encontrar sítios para acampar e arranjar comida. Mas depois de passar vários meses nas montanhas, no leste da Europa, deixei de me preocupar com isso. Percebi que aqui, como na vida, há que estar atento a oportunidades e ter a certeza que tenho o que preciso numa emergência. Não é preciso mais", explica o jovem.