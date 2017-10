Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vice-presidente do Equador detido em caso de corrupção

Jorge Glas preso enquanto é investigado por ter recebido subornos da construtora Odebrecht.

03.10.17

O Supremo Tribunal do Equador ordenou que o vice-Presidente Jorge Glas ficasse detido enquanto é investigado por alegadamente ter recebido subornos de uma empresa de construção brasileira envolvida num caso de corrupção.



O juiz Miguel Jurado aceitou o pedido dos promotores para que Jorge Glass ficasse detido para evitar qualquer tentativa de fuga. Até segunda-feira o vice-presidente estava em liberdade, apesar de proibido de sair do país.



Jorge Glas recorreu à rede social Twitter para considerar esta decisão como um "ataque infame".



Jorge Glas é a entidade mais elevada no Equador a ser investigada por alegadamente ter recebido uma parte dos 33,5 milhões de dólares (30,7 milhões de euros) que a construtora Odebrecht reconheceu ter pago em troca de contratos.



O vice-presidente negou ter efetuado qualquer irregularidade e recusou demitir-se.