Vice-Presidente dos EUA abandona estádio em protesto

Alguns dos jogadores em campo não se levantaram enquanto o hino tocava.

08.10.17

I stand with @POTUS Trump, I stand with our soldiers, and I will always stand for our Flag and our National Anthem. pic.twitter.com/B0zP5M41MQ — Vice President Pence (@VP) October 8, 2017

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2017

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, abandonou este domingo o estádio onde ia decorrer um jogo da Liga de Futebol Americano (NFL) depois de vários jogadores se terem ajoelhado, em protesto, durante a interpretação do hino nacional.Pence explicou a decisão de se ir embora do jogo disputado em Indianápolis entre a equipa local, Colts, e os San Francisco 49ers num comunicado divulgado pelo seu gabinete e na rede social Twitter."O Presidente [Donald] Trump e eu não dignificaremos nenhum evento que falte ao respeito aos nossos soldados, à nossa bandeira ou ao nosso hino nacional", advertiu Pence."Embora toda a gente tenha direito às suas opiniões, não creio que seja muito pedir aos jogadores da NFL que respeitem a bandeira e o nosso hino nacional", sustentou o vice-presidente.Vários jogadores dos San Francisco 49ers ajoelharam-se hoje enquanto soava o hino, à semelhança do que aconteceu em outros jogos da NFL, nas últimas semanas.Esses gestos ocorreram em reação a afirmações de Trump, que instou os proprietários das equipas a despedir os jogadores críticos que protestem contra a violência policial sobre os afro-americanos colocando um joelho em terra ou cruzando os braços durante a interpretação do hino.O chefe de Estado norte-americano defendeu que as suas afirmações nada têm que ver com racismo e acusou os jogadores e as equipas de falta de patriotismo e de respeito pela bandeira.Na sua conta de Twitter, Trump garantiu hoje que foi ele quem pediu a Pence para abandonar o estádio "se algum dos jogadores se ajoelhasse, desprezando" o país.Em seguida, o Presidente declarou-se "orgulhoso" do gesto hoje protagonizado pelo vice-presidente e a mulher, Karen Pence.