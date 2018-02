Mulher viciada em pornografia desde os 14 anos lança livro

Erica conta como o casamento a salvou.

Erica Garza começou a ver filmes pornográficos aos 14 anos de idade. Aos 20 dava quatro festas por semana em casa para ter relações sexuais. A mulher, natural da cidade norte-americana de Los Angeles, decidiu agora contar em livro como conseguiu acabar com este vício.

Na biografia, Erica conta que descobriu os conteúdos para adultos quando era adolescente porque isolava-se em casa para escapar aos comentários ofensivos dos colegas. Os jovens faziam troça do colete que Erica tinha de usar para a escoliose.



No livro Getting Off (Escapar, em português), a mulher, que hoje tem 35 anos, recorda que o primeiro contacto com a pornografia foi através do Cinemax, um canal de filmes por assinatura que transmite conteúdos para adultos a partir de uma certa hora. Erica via estes filmes quando os pais iam dormir.

Aos 15 anos, o interesse por este tipo de conteúdos aumentou quando o vídeo amador de sexo de Pamela Anderson e Tommy Lee foi tornado público.

Já com 17 anos, Erica perdeu a virgindade e ficou viciada em sexo. Aos 20, para suprimir esta necessidade, dava festas, quase diariamente, onde mostrava a coleção de filmes porno aos convidados para chamar à atenção dos rapazes.



"Cada vez que mostrava os vídeos, dizia que odiava preservativos ou que tinha um apetite sexual fora do comum e esperava que os rapazes gostassem mais de mim", conta.

Durante a adolescência, Erica traiu vários namorados. Até que se apaixonou. A escritora conheceu o marido, Willow Neilson, numa viagem à Indonésia onde esperava encontrar a cura para a dependência. Erica conta que o apoio de Willow foi essencial para conseguir encontrar o equilíbrio. Hoje, o casal tem um filho recém-nascido.



No livro, Erica conta detalhadamente todas as aventuras e 'fetiches' que concretizou na adolescência.