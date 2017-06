Vidente de 14 anos junta milhares para nova 'aparição' de Nossa Senhora

Milhares de pessoas concentraram-se no Santuário de Knock, na Irlanda, depois de um jovem vidente irlandês ter visitado o Santuário de Fátima, nas celebrações do Centenário, e de garantir ter falado com Nossa Senhora de Fátima numa visão. De acordo com o adolescente, a Virgem Maria disse-lhe que ia aparecer naquele santuário irlandês no dia 10 de junho (dia de Portugal). Na concentração em Knock, os presentes garantem que viram Nossa Senhora e o momento foi captado em vídeo.

O jovem viajou com o pai até Fátima, durante a visita do papa, no âmbito dos 100 anos das Aparições de Fátima. De acordo com uma mensagem deixada pelo pai do vidente nas redes sociais, enquanto o menino lá estava teve várias visões com Nossa Senhora e outros videntes.

"Nos último dois dias, o nosso filho tem visto Nossa Senhora de Fátima e os outros videntes [os três pastorinhos]. A mesma visão de Medjugorje [Aparição de Nossa Senhora na Bósnia Herzegovina], falou-lhe em português e ele percebeu cada palavra da boca dela. Deu-lhe também o dom de entender o que diziam os outros videntes de Fátima. Disse-lhe que no dia 10 de junho ia aparecer em Knock", explicou.





‘Milagre’ aconteceu pelas 15h00

A publicação depressa se tornou viral nas redes sociais e levou milhares de pessoas ao santuário irlandês. "Qualquer pessoa que queira vir connosco é bem-vinda. Nossa Senhora vai aparecer e irá abençoar todos os presentes", disse o pai do menino que garante estar "a dizer a verdade".

Com efeito, concentraram-se milhares de crentes em Knock, na esperança de ver Nossa Senhora. Pelas 15h00, os presentes garantem ter presenciado "um milagre", que foi comparado ao Milagre do Sol, ocorrido na Cova da Iria em 1917.

As imagens gravadas no momento mostram o momento em que o sol, rodeado de um luz muito brilhante e com uma tonalidade azulada, irrompe pelas nuvens e arranca uma série de suspiros de exclamação aos presentes.

Apesar de muitos assegurarem que presenciaram uma aparição da Virgem Maria, há quem negue e assegure que tudo não passou do sol a espreitar por entre as nuvens. O vídeo tornou-se entretanto viral na Internet.

Acredita-se que Nossa Senhora tenha aparecido no Santuário de Knock, na Irlanda em 1879.

