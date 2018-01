Vídeo de jovem que procura herói de terramoto comove Internet

Militar salvou a vida de Qiang Tianlin, na China.

Um vídeo no qual um jovem procura o militar que lhe salvou a vida em 2008, no terramoto de Sichuan, na China, tornou-se viral e está a comover as redes sociais que perguntam quem será esse herói anónimo.

No vídeo, publicado a semana passada e que já teve 12 milhões de visualizações, Qiang Tianlin, agora com 24 anos, dirige-se ao seu salvador, que caiu sobre ele e fez de "escudo humano" numa derrocada originada pelo sismo, conseguindo que o jovem, então com 14 anos, saísse ileso.

"Passaram dez anos, tornei-me num militar como tu. Podes ver-me? Estou a procurar-te todos estes anos. Onde estás?", pergunta Qiang Tianlin no vídeo, partilhado 30 mil vezes no Weibo, o equivalente local do Twitter.