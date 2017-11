Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo de montanhistas a atirar javali de penhasco choca Espanha

Imagens perturbadoras levaram Guardia Civil a abrir investigação.

Um vídeo partilhado nas redes sociais que mostra um grupo de montanhistas a empurrar um javali de um penhasco está a chocar Espanha. Nas imagens é possível ver sete homens a empurrar o animal até que este, assustado, caísse de um penhasco.



Também é possível verificar que o animal não morre da queda mas que fica em sofrimento.



O caso aconteceu nos Picos da Europa, em Espanha, e foi o ativista Marcos López Rúa que partilhou as imagens na Internet. "Isto aconteceu na Rota de Cares, em pleno Parque Nacional. É um dos caminho mais conhecidos do país. Espero que encontrem estes homens para que pelo menos ganhem vergonha na cara, porque judicialmente falando acredito que nada lhe acontecerá", escreveu o ativista.



A Guardia Civil abriu um inquérito para identificar os autores do ato bizarro assim como o homem que filmou. No entanto, e como o Código Penal espanhol não protege os animais selvagens, nada lhes acontecerá, segundo o La Vanguardia.



"Mesmo que quiséssemos apresentar queixa de maus-tratos a animais, o Código Penal não protege os animais selvagens", escreveu o partido animalista PACMA que também denunciou o caso.



A porta-voz do partido, Silvia Barquero, criticou as leis espanholas por não protegeram os animais selvagens. "Podes esventrar um veado que, nem penalmente, serás punido ao torturar até À morte um animal selvagem", disse Silvia.