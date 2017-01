Diálogo entre bombeiros ao descobrir sobreviventes em Itália

Foi divulgado um áudio da comunicação estabelecida na passada tarde de sexta feira entre as equipa de socorros que tentava encontrar sobreviventes no hotel. "Encontrámos seis sobreviventes. Obrigada capitão", pode ouvir-se no aúdio."Há pelo menos seis pessoas vivas. Estamos a trabalhar com as equipas de Toscano e Piemonte para os retirarmos de lá. (...) Precisamos de cobertores e de helicópteros para os tirarmos daqui porque eles não estão em perfeitas condições e precisam de assistência", acrescentou um membro da equipa que estava no terreno quando confirmaram que havia vida por baixo da neve.

Recorde-se que já foram resgatadas nove pessoas com vida do hotel destruído pela avalanche. As equipas de socorro já retiraram quatro corpos de vítimas mortas dos escombros.





