Vídeo mostra acidente fatal com avião nos EUA

Uma aeronave despenhou-se esta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Tucson, nos EUA. Ao que tudo indica, um avião privado terá caído e causado um incêndio e a morte do piloto.Via Twitter, o aeroporto confirmou o acidente, garantindo que tudo decorre com a normalidade possível e nenhum voo foi cancelado ou desviado.Algumas fotografias e vídeos do acidente começaram a surgir nas redes sociais, mostrando a grande coluna de fumo que se formou no local de impacto, perto do parque de estacionamento do recinto.