Vídeo mostra bombeiros a reanimar e salvar cão de incêndio

O pequeno ‘Jack’ foi massajado e ligado a uma máquina de oxigénio própria para animais.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 15:52

O vídeo depressa se tornou viral nas redes sociais: os bombeiros de Bakersfield, na Califórnia, retiram um pequeno cão, de raça Shih Tzu, inconsciente, de uma casa em chamas e reanima-no, salvando-lhe a vida.

As imagens foram partilhadas nas redes sociais e valeram muitos elogios à equipa de bombeiros, que massajou o corpo do pequeno ‘Jack’, aplicando-lhe uma máscara de oxigénio própria para animais em seguida.

"Achámos que ele ia morrer, estava em muito mau estado", confessou o porta-voz dos bombeiros. No entanto, e após alguns dias de internamento numa clínica veterinária, ‘Jack’ já está em casa com os donos.

O casal que é dono de ‘Jack’ não ficou ferido no incêndio. O cão sofreu queimaduras nas patas e ficou com lesões nas vias respiratórias, pelo que foi submetido a terapia com oxigénio.

Nas redes sociais, os bombeiros agradeceram ainda a um grupo de escoteiras local, que ofereceu a máscara de oxigénio para animais um ano antes deste salvamento.