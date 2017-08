Vídeo mostra mulher a bater e a morder cão no metro

O animal, em sofrimento, tenta escapar das mãos da dona várias vezes.

Por Marco Fonseca Pereira | 21:04

Uma mulher em Toronto, no Canadá, foi apanhada em vídeo a maltratar o seu cão enquanto viajava no metro.

Num vídeo de três minutos publicado no YouTube, é possível ver a mulher a bater repetidamente no cão e até a mordê-lo.

O cão, em sofrimento, tenta escapar das suas mãos várias vezes, mas a mulher continua a bater-lhe, sem piedade.

A autora do vídeo sugere que a mulher pode estar sob o efeito de drogas, devido ao seu estado de agitação.

A certa altura, um passageiro interpela a mulher: "Tem de parar de bater no seu cão." A dona do cão responde: "Perdão? Quem é você? Está a falar do quê, c******?"

"Ela continua a morder-lhe a cauda", diz outra passageira, incomodada, a um funcionário do metro.

A mulher que partilhou o vídeo explicou porque, de repente, parou de filmar. "O comboio parou, mais de três funcionários foram ter com ela e ela saiu do comboio. Uma pessoa como ela não devia poder ter um cão ou qualquer animal de estimação".