Vídeo mostra mulher a ser projetada por avião a descolar

Turista de 57 anos morreu no Aeroporto Internacional Princesa Juliana, nas Caraíbas.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:57

Depois de uma turista neozelandesa, de 57 anos, morrer devido ao impacto causado pela descolagem de um Boeing 737, quando assistia e tentava fotografar o momento no Aeroporto Internacional Princesa Juliana, em São Martinho, nas Caraíbas, as autoridades têm feito vários alertas para que os curiosos deixem de se aproximar da vedação do aeroporto.

Voltaram a ser divulgados vários vídeos que mostram a força dos aviões a descolar, capaz de arrastar uma pessoa adulta. Em 2012, foi filmado um acidente semelhante ao que vitimou a neozelandesa esta semana. Uma jovem que observava os aviões que passam em voo rasante à praia Maho, acabou por ser projetada pela força da descolagem de um avião e bateu com a cabeça num passeio. Felizmente sofreu apenas ferimentos ligeiros.

As autoridades reforçam que "os aviões passam a uma distância inferior a 100 pés" e que por isso é "totalmente desaconselhável" que quelquer pessoa se aproxime da pista do aeroporto, que fica a escassos metros de uma das mais famosas praias da ilha.