Vídeo mostra polícia a agredir violentamente jovem de 20 anos

Rapaz acabou por morrer, alegadamente, por asfixia.

12:43

São imagens que estão a chocar o Reino Unido. Uma câmara de videovigilância captou uma cena de violência na qual um agente policial agride um jovem de 20 anos dentro de uma loja.



O vídeo mostra o polícia a atirar o homem para o chão e a lutar com ele, enrolando-lhe o pescoço com os braços e acabando por algemá-lo no final com a ajuda de um civil.



O jovem acabou por morrer no hospital, já depois de ser detido. Segundo os relatórios policiais, a causa da morte terá sido asfixia, devido a um objeto que este teria engolido dentro da loja.



No entanto, a divulgação das imagens violentas estão a suscitar dúvidas sobre qual terá sido o verdadeiro motivo da morte do rapaz. O agente policial que surge no vídeo está agora a ser alvo de um processo por brutalidade policial e abuso de poder, com a opinião pública a exigir "justiça" pelo jovem de 20 anos.



Tudo começou quando a polícia mandou parar uma viatura onde o jovem seguia como passageiro. O condutor, cuja identidade é desconhecida, desencadeou uma perseguição policial ao ignorar a ordem das autoridades, recusando-se a parar.



Mais tarde, o rapaz abandona a viatura e segue a pé até uma loja, seguido pelo polícia que o viria a agredir. Foi aí que este terá alegadamente engolido um objeto, momentos antes da cena violenta captada pelas imagens.



Mais tarde, já detido, o estado de saúde do jovem agravou-se e é então transportado para um hospital em Londres, onde acaba por morrer.



A Polícia Metropolitana de Londres abriu uma investigação interna para apurar o que terá acontecido ao certo.