Porco nasce com duas cabeças e um terceiro olho

O animal é já uma atração em Chengde, na China.

19:36

Um agricultor encontrou um porco mutante na sua fazenda perto da cidade de Chengde, no nordeste da China. O animal, que tem duas cabeças, compartilha o mesmo tronco, quatro pernas e um terceiro olho no centro do rosto.

Não é sabido se os cérebros dos leitões estão unidos.

Nas imagens divulgadas, é possível ver os leitões a beber leite de um frasco. A identidade dos intervenientes não é ainda conhecida.

Os habitantes locais da cidade de Chengde ficaram encantadas com a "besta" e são muitos os visitantes que se deslocam de propósito para ver o animal.

Embora a maioria dos animais siameses só sobrevivam alguns dias, o agricultor diz que este tem a chance de chegar à idade adulta e está à procura de conselhos de veterinários sobre como lidar com a situação.

Os exemplos mais comummente encontrados são em cobras e tartarugas, mas também os animais de quinta e os peixes são casos em estudo.