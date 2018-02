Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra sujidade chocante no interior de McDonald's

Cliente filmou cenário caótico na madrugada de domingo passado.

16:06

O McDonald's, a cadeia de restaurantes fast food mais famosa do mundo, é para muitos aquilo a que se chama uma salvação "fora de horas" para matar a fome depois de uma noite de festa ou convívio com os amigos.



Muitos dos espaços espalhados pelo mundo têm um horário alargado e permitem aos cliente passar por lá para comer um hambúrguer ou algo igualmente calórico durante as horas da madrugada. Normalmente, os restaurantes ficam lotados de grupos de jovens e de amigos que acabaram de sair da discoteca ou de um bar e anseiam acalmar o estômago com comida.



Em Kent, no Reino Unido, um cliente decidiu filmar o estado de caos em que um restaurante do McDonald's ficou na madrugada de domingo passado.



Sunil Bhar, um jovem de 25 anos, partilhou nas redes sociais imagens inéditas: no vídeo é possível ver pacotes de batatas-fritas e hambúrgueres , bebidas entornadas, pedaços de comida nas mesas e sacos de plástico espalhados pelo espaço.







"Qual foi o McDonald's mais sujo em que já estiveste? Espera por isto", escreveu o jovem na sua página de Facebook.



O cliente confirmou ao jornal The Mirror que as imagens eram verídicas. "Os meus amigos foram para a fila pedir nuggets de frango e eu fiquei à espera deles sentado na berma dos bancos. O lixo era tanto que até tinha medo de me sujar. Quando eles vieram saímos logo de lá", confessou o jovem.



O vídeo foi amplamente partilhado nas redes sociais. O The Mirror tentou entrar em contacto com o McDonald's para obter uma posição, mas foi em vão.