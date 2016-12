Vídeos mostram queda de avião na Colômbia

As imagens da queda de avião na Colômbia





O funcionário explicou que o avião caiu num sítio conhecido como Las Granjas e que dos cinco tripulantes, quatro morreram e o outro foi transportado para um hospital de Puerto Carreño.



O diretor de Socorro Nacional da Cruz Vermelha colombiana, César Urueña, disse aos jornalistas que o aparelho 727, com matrícula HK4544, pertencia à empresa Aerosucre e que o acidente ocorreu a "dez quilómetros de Puerto Carreño, de onde tinha partido com destino a Bogotá".O funcionário explicou que o avião caiu num sítio conhecido como Las Granjas e que dos cinco tripulantes, quatro morreram e o outro foi transportado para um hospital de Puerto Carreño.

O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3%

8.4%

8.4%

8.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







83.3% Muito insatisfeito

83.3%

8.4%

8.4%

8.3% Muito satisfeito Outras 12 pessoas também já deram o seu contributo pub

A queda de um avião que matou quatro pessoas na Colômbia foi registada por vários vídeos amadores que mostram a violência do impacto. Segundos antes de se despenhar, na última terça-feira, o Boeing 727 faz um voo rasante pos cima de uma estrada e só por centímetros não arrasta os carros e pessoas que ali passavam.O socorro foi imediato por parte de vários populares que deram com o único sobrevivente no chão, ao lado dos destroços em chamas do aparelhoO avião de carga tinha descolado pouco antes do aeroporto colombiano Germán Olano, de Puerto Carreño, capital do departamento do Vichada, na fronteira com a Venezuela, informaram esta quarta-feira fontes oficiais.