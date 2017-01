Vinte e cinco mortos em acidente rodoviário na Tailândia

As autoridades estão a investigar a possibilidade de um dos condutores ter perdido o controlo e ter provocado o acidente, que deixou os dois veículos em chamas.



A Tailândia é um dos países do mundo com maior número de mortes em acidentes de viação, com uma proporção de 36,3 mortes por cada cem mil habitantes, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).



Pelo menos 25 pessoas morreram esta segunda-feira na colisão de uma carrinha com um veículo todo-o-terreno numa estrada na província de Chon Buri, vizinha de Banguecoque, afirmou a polícia tailandesa.Apenas duas pessoas sobreviveram ao acidente, uma em cada veículo. Os dois sobreviventes deram entrada no hospital Ban Bueng de Chon Buri.A carrinha, que funcionava como transporte público, transportava 15 passageiros e tinha saído de Banguecoque, enquanto no todo-o-terreno viajavam 12 pessoas, acrescentou a polícia na rede social Facebook.