Vinte mortos em ataque a templo sufista no Paquistão

Além das vinte vítimas mortais, três pessoas ficaram feridas no ataque.



As autoridades estão a investigar possíveis rivalidades sobre o controlo do templo.Além das vinte vítimas mortais, três pessoas ficaram feridas no ataque.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Vinte pessoas morreram no sábado num templo sufista no Paquistão, num ataque provocado por um alegado segurança do espaço religioso, revelou a polícia paquistanesa.De acordo com as autoridades, o vigilante e três alegados cúmplices foram detidos por terem assassinado vinte pessoas, com bastões e facas, num templo numa localidade próxima de Sargodha, na província de Punjab.O presumível autor, Abdul Waheed, de 50 anos e "mentalmente instável", como referiram as autoridades, confessou o crime.