Viola menina de 11 anos e acusa-a de ter feito sexo com ele "enquanto dormia"

Criança ficou grávida como resultado dos abusos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 20:20

Um homem de Springfield, Massachusetts, nos EUA, acusado de ter violado uma menina de 11 anos, nega todos os crimes e sugere que a criança fez sexo com ele enquanto este dormia.

Justin Armstrong, de 38 anos, abusou da menina ao longo de mais de um ano. A vítima finalmente quebrou o silêncio e contou à mãe este mês. O homem foi detido na sexta-feira.

Durante o primeiro interrogatório, Justin negou todos os crimes e disse que tinha sido um familiar da menina a violá-la. Depois, foi confrontado com o facto de que a menor tinha engravidado como resultado dos sucessivos abusos sexuais.

Com esta nova informação o homem disse que era possível que a menor tenha aproveitado um momento em que o predador dormia para fazer sexo com ele.

O suspeito está detido sob uma caução de 45 mil euros e aguarda julgamento.

A menina relatou às autoridades que era ameaçada pelo homem, que lhe dizia que podia ser preso se a vítima contasse a alguém. Justin seria amigo da família.

A gravidez da menina abusada foi confirmada no início do mês. A criança abortou e os resultados de ADN dos tecidos do feto serão usados como prova. O julgamento deverá começar no dia 4 de agosto.