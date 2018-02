Violada e morta após aceitar boleia em funeral

Mulher de morreu com útero rasgado depois de jovem de 19 anos lhe ter inserido um macaco na vagina.

Svetlana Sapogova de 41 anos morreu devido a ferimentos graves após Danil Cheshko, de 19 anos, ter inserido o macaco do automóvel na vagina da mulher. O homicídio aconteceu em Cheshko, na Rússia.

A mãe de duas crianças aceitou a boleia do jovem após o funeral de amigo mútuo. Danil rasgou as roupas da mulher e violou-a com um pau antes de forçar a entrada do macaco no órgão genital na vítima. O aparelho foi depois encontrado, coberto de sangue, ainda no banco de trás do carro.

De acordo com a polícia, Svetlana foi encontrada viva no carro do agressor e transportada para o hospital. Foi sujeita a cirurgia aos ferimentos na virilha e útero (ambos rasgados pela violência do ataque). Foi necessário reanimar a mulher duas vezes durante a operação.

A vítima acabou por não resistir aos ferimentos, tendo morrido pouco depois da intervenção cirúrgica.

Danil foi capturado logo após o ataque e confessou o crime. O caso está a ser investigado pelas autoridades russas.